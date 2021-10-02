Kilo vermek için diyet yetmez, stresinizi yönetin

Kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını söyleyen Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, stres kontrolünün kilo vermenin olmazsa olmazlarından olduğunu vurguladı.

Pek çok insan için kilo vermenin diyete başlamakla eş anlamlı olduğu düşünülse de çoğu diyet girişimi amacına ulaşılamadan yarım kalır. Bunun en önemli nedeni ise kilo alma sürecinin psikolojik yönlerinin görmezden gelinip stres yönetiminin es geçilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil Evre, kilo vermek için diyete girmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, kilo alımını durdurmak için en önemli faktörlerden birinin stres kontrolü olduğunu söyledi.

Düzensiz beslenmenin yanı sıra en önemli kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam için doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, iş yoğunluğu, kendine zaman ayıramama gibi faktörler olduğunu söyleyen Denizgil Evre, içsel stres faktörlerinin ise kendimize koyduğumuz katı kurallar, kendimizi algılayışımız, ya hep ya hiç şeklindeki düşünce şekilleri olduğunu ifade etti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, “İnsanlar, belli bir kilo beklentisinde olmanın oluşturduğu stres ve bu gerçekleşmediğinde oluşan hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç’ düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.