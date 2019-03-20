Kilo verdiren, yağ yakan besinler nelerdir? İşte birkaç öneri...

KİLO HERKESİN BAŞININ BELASI AMA...

Durduk yere kilo vermeyi beklemek, pek akıl işi değil. Kilo vermek için doğru hareketleri yapmak ve doğru besinleri tüketmek gerek. Bunların başında da yağ yakan yiyecekler geliyor. Listede yer alan yiyecekler yağ yakımını hızlandırıcı etkileriyle kilo vermenize yardımcı olacaklar.

SÜT, YOĞURT VE PEYNİR

Bu üçlünün sırrı bolca bulundurdukları kalsiyum. Bilimsel araştırmalar kalsiyum tüketimini artırmanın vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de kalsiyumun, yağ hücrelerini büyüten vitaminin vücuttaki seviyesini düşürmesi.

YULAF VE ARPA

Bol lifli tahıllar olan yulaf ve arpa bu özellikleriyle yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda çok doyurucu oldukları için fazla yemenize de engel oluyorlar. Özellikle arpa kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden acıkmayı diğer tahıllara kıyasla daha fazla geciktiriyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın yağ yakıcı özelliği içindeki katehin maddesinden geliyor. Bu madde metabolizma hızını ve karaciğerin yağ yakma hızını artırıyor. Yeşil çay özellikle karın bölgesindeki yağları hedef alıyor. Yeşil çayın içine limon suyu ekleyerek faydasını daha da artırabilirsiniz.

YUMURTA

Protein deposu yumurta, bu özelliği sayesinde tam bir yağ düşmanı. Çünkü vücut proteini yakmak için daha fazla enerji (yani kalori) harcıyor. Aynı zamanda kas kütlenizi artırıyor ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

CEVİZ VE BADEM

Ceviz ve badem içlerindeki sağlıklı yağlar sayesinde yağ yakımını hızlandırıyorlar. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama sağlıklı yağlar aslında vücudunuzdaki yağ birikimini azaltmakta çok etkili. Ceviz ve bademin yapılarındaki lif ve proteinin yanı sıra iyi yağlar, vücudun insüline hassasiyetini artırarak kilo vermeye destek oluyor.

SOMON

Somon tam bir omega-3 deposu ve yağ yakıcı olmasını da bu özelliğine borçlu. Bilim insanları ilişkiyi henüz kesin olarak çözebilmiş değil ama omega-3 yağ asitleri vücutta yağ kütlesini küçültüyor. Üstelik somon gibi yağlı balıkları tükettiğinizde omega-3 sayesinde daha uzun süre tok kalıyorsunuz.

ELMA VE ARMUT

Bu iki meyvede bulunan flavonoid adı verilen maddeler yağ hücreleriyle adeta savaşıyor. Çünkü bu madde vücutta harcanan enerjiyi, kaslardaki glikoz tüketimini ve yağ yakımını artırıyor. Günde 1 adet muhakkak tüketmeye çalışın.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu yağında bulunan ve lignan adı verilen madde, vücutta östrojene benzer etkiler yapıyor ve özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde vücuttaki yağ kütlesinin ve beden kitle endeksinin aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Yoğurda, salatalara ya da kahvaltılık gevreklerinize dahil edebilirsiniz.

SİRKE

Sirkenin asidik yapısı tam bir yağ düşmanı. Çünkü vücudun yağ yakmasına yardımcı olan enzimleri üreten genleri tetikliyor. Bunun için günde bir yemek kaşığı sirke içmeniz yeterli.