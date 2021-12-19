Kilo verdiren baharat listesi
Kilo vermenizi sağlayacak baharatları sizler için araştırdık
Bu baharatlar sayesinde sizler yemeklerinizi daha da lezzetlendirebilir aynı zamanda tükettiğiniz yemeğin kilo vermenize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Kilo verdiren baharat listesi
- Tarçın
- Acı biber
- Kimyon
- Zencefil
- Sarımsak
- Karabiber
- Karahindiba
- Kakule
Baharatlar kilo aldırır mı?
Baharatlar metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakan baharatlar da genelde göbek eritmeye yardımcı baharatlar olarak bilinirler. Bu nedenle göbek eriten baharatlara yemeklerde sık sık yer vermeli.