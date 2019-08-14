Kilo nasıl verilir? Kilo vermek için neler yapılır? Kilo vermek istiyorum! Kilo vermek isteyenler bu haber tam size göre

Yemeklerden önce bir ya da iki bardak su için. Hazmı kolaylaştıracaktır. Su içmek metabolizmayı 1-1.5 saatlik bir süre zarfında yüzde 30 oranında hızlandırır. Bol miktarda kalori yakmanızı sağlar. Bilim adamlarının yaptığı bir çalışmada yemeklerden yarım saat öncesinde yarım litre kadar su içen kişilerin daha az kalori aldığı görülmüştür. Bu da çalışmaya katılan kişilerin %44 daha fazla kilo vermesine yardımcı olmuştur.

Kahvaltılarınızda mutlaka yumurta yiyin. Yumurtada kahvaltı yenilmesinin kalori alınmasını engellediği görülmüştür.

Sade kahve için. Kahvenin içindeki kafeinin metabolizmayı yüzde 3 ile 11 arasında hızlandırdığı, yağ yakımını da yüzde 30’a çıkardığı görülmüştür.

Yeşil çay için. ayda kateşin adı verilen güçlü antioksidanlar vardır. Bu antioksidanların yağ yakımını arttırmak için kafeinle sinerjik olarak çalıştığı düşünülmektedir.

İşlenmiş şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durun.

Daha küçük porsiyonlarda yemek yiyin. Sık sık ve az yemek tüketin.

Acının metabolizmayı ve yağ yakımına destek olduğu bilinmektedir. Ayrıca baharatlı yiyecekler sizi susatır, daha çok su içerek daha az yemek yemenize neden olur.

Bol miktarda lifli yiyecekler tüketmekte kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Yemekleri yavaşça çiğneyin. Beyne tokluk sinyallerinin gitmesi biraz zaman alır. Bu yüzden yavaş çiğnerseniz siz daha yemek yerken doyma hissi ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalar yavaş çiğnemenin daha az kalori almayı sağladığını göstermiştir. Ayrıca yavaş yemek yemek, kilo vermeye yardımcı hormonların daha fazla salgılanmasını sağlar.