Kilitler acayip akıllandı

Günümüzde teknoloji, bizleri eskiden yapmak zorunda olduğumuz birçok işten basit ve etkili bir biçimde kurtarıyor.



Evlerimize kadar giren akıllı teknolojiler sayesinde yerimizden kalkmadan diğer odaların ışıklarını söndürmemiz veya evimizin ısısını ayarlamamız mümkün. Akıllı kilit ise bir adım daha öteye gidiyor ve evinizin en temel bölümlerinden birini, kapınızı, akıllı hale getiriyor.

Bu evinizin güvenliğini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen akıllı bir kilit. Bu kilit aynı zamanda her kapıyla uyumlu ve kolayca kurulabiliyor.

Anahtarsız olan bu akıllı kilit, evinize erişim vermek istediğiniz kişilere göndereceğiniz davetiyeler ile de çalışıyor. Akıllı telefonunda bunun uygulaması yüklü olan davetli kapıya yaklaştığında kilit otomatik olarak açılıyor. Böylece evde olsanız bile kapıya koşmanız gerekmiyor. Özellikle evde yerinden kalkamayacak kadar rahatsız olanlar için çok işe yarıyor. Onun izin verdiği kişiler rahatça eve girip çıkabiliyorlar.

Bu, gelenler üzerinde tam kontrol sağlıyor. Mesela aile üyeleriniz için haftanın her günü, 7/24 geçerli bir davetiye oluşturabilirken, tesisatçınız için sadece belirli günlerde ve belirli saat aralıklarında geçerli bir davetiye oluşturabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, davet edeceğiniz kişileri ve erişim detaylarını seçmek.

Gerek duymadığınızda izni iptal tabii ki mümkün.

Üstelik gelenlerin tam olarak ne zaman evinize girdiklerinin ve evinizi terk ettiklerinin kaydını da akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınız ile görüntüleyebiliyorsunuz.

Hepsi hepsi 4 adet AA pil ile çalışıyor ve akıllı telefonunuzla haberleşmek için bluetooth kullanıyor. Onun için elektrik kesildiğinde veya evinizin kablosuz ağı çöktüğünde bile çalışmaya devam edebiliyor. Pilleri zayıfladığında ise pilleri değiştirmeniz gerektiğini size bildirimler ve e-posta aracılığıyla hatırlatıyor.

Anahtar ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilen bu akıllı kilit, ev otomasyon sistemleriyle yavaş yavaş hayatımıza giren akıllı evlerin ne kadar daha kolay uygulabilir olduğunun en güzel örneklerinden.