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Aktüel

Kilis'te zeytin bahçesinde gömülü bulunan cesedin, inşaat mühendisi A.A'ya ait olduğu belirlendi

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:36:06 -
Kilis'te zeytin bahçesinde gömülü bulunan cesedin, inşaat mühendisi A.A'ya ait olduğu belirlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te zeytin bahçesinde gömülü bulunan cesedin, inşaat mühendisi A.A'ya ait olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis'te 27 Eylül 2015'ten bu yana kayıp olan inşaat mühendisi A.A'nın kaçırılarak öldürüldüğü ve Duruca köyündeki bir zeytin bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmada, şüpheliler Ö.E. ve A.K. Kilis'te gözaltına alındı, Suriye uyruklu N.M. ise Kilis ve Hatay valilikleri ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde oluşturulan özel ekibin yaptığı çalışmayla Afrin'in Şeran bölgesinde yakalandı.

Zanıların yer göstermesi üzerine Duruca köyündeki zeytin bahçesinde yapılan kazıda, kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Ekiplerin incelemesinde, söz konusu kemik parçalarının kayıp inşaat mühendisi A.A'ya ait olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

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