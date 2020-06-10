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Sağlık

Kilis’te yeni vakalar il dışından kaynaklı

Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada yeni vakaların önemli kısmının il dışından gelen akraba ve misafir kabullerinden kaynaklandığı belirtilerek, mesafeli ve kontrollü sosyal hayat döneminde tedbirin elden bırakılmaması için uyarılardan bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:06:28 -
Kilis’te yeni vakalar il dışından kaynaklı

Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada yeni vakaların önemli kısmının il dışından gelen akraba ve misafir kabullerinden kaynaklandığı belirtilerek, mesafeli ve kontrollü sosyal hayat döneminde tedbirin elden bırakılmaması için uyarılardan bulunuldu.


Açıklamada, korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemine girildiği hatırlatılarak, "Sosyal etkileşimin arttığı bu yeni dönemde İlimizde açık ve kapalı tüm mekanlarda sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına daha da fazla hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tespit edilen yeni vakaların önemli kısmının İl dışından gelen akraba ve misafir kabullerinden kaynaklanması, mesafeli ve kontrollü sosyal hayat döneminde tedbiri asla elden bırakmamamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Kontrollü sosyal hayat içerisinde tedbirlere uyulmadığı takdirde hayatın normalleşmeye başlayan her alanının yeniden risk alanı haline geleceği göz ardı edilmemelidir. ‘El hijyeni, maske ve sosyal mesafe’ kurallarına riayet bu yeni dönemde de salgınla mücadelede en güçlü tedbirimiz olmaya devam edecektir” denildi.

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