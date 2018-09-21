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Kilis'te yardım için gelen Suriyeliler kavga etti

Kilis'te bir vakıf tarafından yapılacak para yardımından almak isteyen Suriyeli 2 kişi, bilinmeyen sebeple bıçak ve kemerle kavga etti.

21 Eylül 2018 Cuma 16:47
Kilis'te yardım için gelen Suriyeliler kavga etti

Kavga, öğleden sonra Müslümanbey Mahallesi Hannan Özüberk Caddesi'nde meydana geldi. Bir vakıf tarafından Suriyeli sığınmacılara nakdi yardım yapılacağı duyuruldu.

Yardım yapılacağını duyan Suriyeliler, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne akın etti. Buradaki Suriyeli 2 genç bilinmeyen kavga etti. Gençlerden biri bıçak çekerken, diğeri ise pantolonundan kemerini çıkardı. Kavga eden gençleri, araya girenler ayırdı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:47
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