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Yerel Kilis'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Yerel

Kilis'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 03:19:00 -
Kilis'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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