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Kilis'te sahte içki ve alkol operasyonu

Operasyonda 245 litre etil alkol,ve 607 şişe sahte içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Kilis'te sahte içki ve alkol operasyonu

Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
  1. İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
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