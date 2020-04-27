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Yerel

Kilis’te parkların bakım ve onarım

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki parkların ve refüjlerin bakım, onarım yapılmaya devam ediyor.

2020-04-27 15:21:18 -
Kilis’te parkların bakım ve onarım

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki parkların ve refüjlerin bakım, onarım yapılmaya devam ediyor.


Kilis Belediyesi tarafından bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer yandan rutin işlerine devam ediyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından parkların ve refüjlerin bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Park ve bahçelerin yaz aylarına hazırlanması bakım ve onarımı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

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