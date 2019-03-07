Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat verdi

Kilis’te, Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, 3 kişiye hayat verdi.

28 Şubat tarihinde Kilis Devlet Hastanesine Acil Servisine başvuran ve "Hipertansiyona Bağlı Beyin Kanaması Geçirmesi" sebebiyle geldiği anlaşılması üzere 55 yaşındaki Ayşe Koyuncu isimli hastanın Genel Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Beyin Cerrahi Uzmanı tarafından burada çekilen Tomografisiyle beyin kanamasının devam ettiği görüldü Beyin Cerrahi Uzmanı Uzm.Dr.Ali Sinan Taşdoğan tarafından aynı dakikalarda ameliyata alındı. Ameliyat sonrası takibinde hastanın genel durumunun kötüleşmesi ve beyin fonksiyonlarının giderek azalması sebebiyle 5 Mart 2019 tarihinde saat 13:00 sularında hastanın yakınları tarafından tarihi karar verildi. Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Koyuncu isimli hastanın organlarını bağışlamak istediklerini beyan etmeleri üzerine Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Eskiocak ve Anestezi Uzmanı Uzm.Dr. Hasan Kanadlı tarafından Kilis Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezi başvurusu yapılan hastanın işlemleri tüm tetkikleri ve testleri ile birlikte "Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığına" gönderildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sanko Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden gelen ekipler tarafından bağış alınıp ihtiyaç duyulan hastanın böbrek ve kornealarını alarak yıllardır nakil için bekleyen 3 kişiye nakledilmek üzere Gaziantep’e götürülerek organlık nakil edildi.