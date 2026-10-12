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Yerel Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti
Yerel

Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 51 yaşındaki Mustafa Canbal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Canbal’ın kullandığı 79 ACG 382 plakalı motosiklet ile 60 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal idaresindeki 79 ACG 382 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Canbal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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