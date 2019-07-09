0553 313 94 23

Kilis’te kurutmalık acur sezonu açıldı

Kilis’te, yerli acurların piyasaya çıkmasıyla birlikte kurutmalık sezonu açıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:53
Kilis’te kurutmalık acur sezonu açıldı

Kilis’te, yerli acurların piyasaya çıkmasıyla birlikte kurutmalık sezonu açıldı.


Kilis’te, yeni mahsul acurların hasadıyla birlikte sebzelerin kurutulması hazırlıklarına başlanırken acurun kilosu 2 TL 50 kuruştan satılıyor. Acur hasadından sonra Sebze hali ile pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlıkları başlanıldı. Yaş sebzelerden ayrılan kısmı, bayanlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor.


Kurutulan sebzeler, bölgede yoğun ilgi gördüğü gibi bölge dışındaki çok farklı illerden de talep görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe tabela teşvik edilmeli”
    1. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe..
    2. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    3. Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde..
    4. Haziran’da en fazla DİBS kazandırdı
    5. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    6. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    7. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    8. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    9. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    10. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    11. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    12. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    13. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    14. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    15. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    16. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    17. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    18. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    19. Muğla’da çöplük yangını
    20. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    21. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    22. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    23. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    24. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    25. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    26. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    27. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    28. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    29. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    30. Rus itfaiyeciler yangından..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti