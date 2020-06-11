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Kilis'te iki köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:16:06 -
Kilis'te iki köy karantinaya alındı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vatandaşların köylerdeki temas halinde oldukları kişilerin tespitine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlçeye bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde yaşayan vatandaşlara yönelik başlatılan tedbir çalışmaları kapsamında her iki köye 24 Haziran'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Köylerin giriş çıkışları, özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

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