  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nerede kullanılacağı belli oldu! Türkiye'ye 600 milyon avro finansman Pakistan'da cuma saati polise ve camiye intihar saldırısı: En az 21 kişi öldü, 80'den fazla yaralı var Ey Müslüman oyuna gelme Mekke saldırısı küresel çetenin tezgahı! Provokasyonun arkasında siyonizm var Adalet Bakanı Gürlek: 2028’de Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor Bakan Kurum: Evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Yüzde 25 indirim yapacağız Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile Babalacı oğlu Oğuzhan Uğur her skandalda başroldeler! 'Uğur'suzlar Muhalifler üzülecek: ABD'li bankadan yeni Türkiye raporu Kentten mahalleye düştü! İBB davasında “sürüden ayrılanı kurt kapar” tehdidi! İtirafçı isim mahkemede anlattı
Gündem Kilis'te feci kaza: Motosiklet mikserin altında kaldı
Gündem

Kilis'te feci kaza: Motosiklet mikserin altında kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kilis'te feci kaza: Motosiklet mikserin altında kaldı

Kilis’te motosikletin beton mikseriyle çarpıştığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Motosikletteki A.A. ise ağır yaralandı.

Aytekin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu
Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Yerel

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Sinop'ta tehlikeli kaza
Sinop'ta tehlikeli kaza

Yerel

Sinop'ta tehlikeli kaza

Çanakkale'de kazada ölen 20 yaşındaki gencin böbrekleri iki hastaya nakledildi
Çanakkale'de kazada ölen 20 yaşındaki gencin böbrekleri iki hastaya nakledildi

Sağlık

Çanakkale'de kazada ölen 20 yaşındaki gencin böbrekleri iki hastaya nakledildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23