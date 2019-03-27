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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:33
Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Uğur Can (71) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mehmet Uğur Can yönetimindeki 79 EF 564 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Can, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:33
  1. Kilis
  2. Musabeyli ilçesi
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