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Aktüel Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:24:05 -
Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

KONYA (AA) - Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen B.Y.D'nin kullandığı araç, Oylum Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Kazım Karabekir Mahallesi girişinde durdurdukları E.T. yönetimindeki otomobilde de 3 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan B.Y.D. ve E.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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