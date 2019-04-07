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Seçim 2019 Sayfası

Kilis'te 42 yıllık muhtar, yeniden seçildi

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 42 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu, aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde güven tazeleyerek, tekrar seçildi.

07 Nisan 2019 Pazar 18:04
Kilis'te 42 yıllık muhtar, yeniden seçildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde, 1977 yılından bu yana muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93), tek başına girdiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı. Karşısına aday çıkmayan ve güven tazeleyen Hamurlu, Türkiye'nin en yaşlı muhtarı unvanını da elinde bulunduruyor.

Ali Hamurlu, kamu kurumlarından emekli olduktan sonra yerleştiği köyünde, 1977'de muhtar olduğunu söyledi. Muhtarlık maaşını köyde ihtiyacı olanlara dağıttığını ve sağlığı el verdiği sürece görevini sürdürmeyi amaçladığını belirten, 5 çocuk babası Hamurlu, "1997 yılında geldiğim köyde muhtarlığa aday oldum. Bir rakibim vardı karşımda ve ben seçildim. O günden sonra karşıma aday da çıkmadı ve sürekli muhtarlık yapıyorum. 93 yaşındayım ama sağlığım yerinde ve el verdiği sürece de görevimi sürdürme niyetindeyim. Köyde işim olmadığı zaman Elbeyli, Kilis ve Gaziantep'e gidip geliyorum. Görev süremde köydeki kerpiç olan evlerin tamamını betonarmeye dönüştürdüm. Köyümüzün çocuklarını da okula gitmeye teşvik ettim. Emekli olduğum için muhtarlık maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Köyümde olmaktan ve muhtarlık yapmaktan mutluyum" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 18:04
  1. Gaziantep
  2. Kilis
  3. Elibeyli ilçesi
  4. Güvendik Köyü
  5. 42 yıllık muhtar yeniden seçildi
  6. Ali Hamurlu

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