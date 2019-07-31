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Kilis’te 12 köyün Musabeyli ile Gaziantep’e bağlanacak köprünün yapımı başladı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 12 Köyü Musabeyli ile Gaziantep’e bağlayacak köprünün yapımını başlandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
Kilis’te 12 köyün Musabeyli ile Gaziantep’e bağlanacak köprünün yapımı başladı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 12 Köyü Musabeyli ile Gaziantep’e bağlayacak köprünün yapımını başlandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer,60 yıl önce yapılan eski köprünün bu yıl aşırı yağışlardan dolayı köprünün yıkılma tehlikesi oluştuğunu ifade ederek, "Valimiz Recep Soytürk’ün talimatıyla yeni köprünün inşaatına başladık. Eski köprünün kullanılamaz raporu olması nedeniyle yıkım kararı alındı. Yapımına başlanan yeni köprü Afrin çayı üzerinde Gündeğer köyü ile Yassıca köyü arasında 60 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde 8.89 metre yüksekliğinde4 ayaklı olacak. 15 Ekim 2019 tarihindeKöprünün faaliyete geçecek. Yeni köprümüz Musabeyli ilçesinin 12 köyü ile Musabeyli ilçesine Gaziantep’e bağlayacaktır. Valimiz Recep Soytürk’ün talimatıyla İl Genel Meclisi Başkanımız Şıhmehmet Yalçın’ın desteği milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’ın katkılarıyla köprünün yapımının finansı temin edilerek, çalışmalara başlandı. İnşaatı alan firma 15 Ekim 2019tarihinde köprüyü tamamlayarak, hizmete açılacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
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