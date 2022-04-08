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Dünya Kilisenin bahçesinden çıkartıldı! Dehşete düşüren görüntüler
Dünya

Kilisenin bahçesinden çıkartıldı! Dehşete düşüren görüntüler

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:43:00 - 2022-04-08 23:58:50

Ukrayna’nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha’da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu.

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21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.

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