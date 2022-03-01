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Dünya Kiliseler birbirine girdi! Hristiyan dünyasında kavga büyüyor
Dünya

Kiliseler birbirine girdi! Hristiyan dünyasında kavga büyüyor

Fener Rum Patrikhanesi’nin, Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığını tanıma yönündeki adımı, Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi’nin tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:48:00 -
Kiliseler birbirine girdi! Hristiyan dünyasında kavga büyüyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna Kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev’e temsilci gönderme kararını “eşi görülmemiş kaba bir karar” olarak nitelendiren Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi yönetimi, bu adımın Ortodoks birliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Ukrayna’da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Ancak bu yapılanmaların geçerli olabilmesi için, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyordu.

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