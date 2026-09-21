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Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

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Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Fransa mali krizin ardından iflasla karşı karşıya... Fransa, gelecek yıla yönelik 54 milyar avroluk tasarruf paketi hazırlarken kamu maliyesini dizginlemesi için artan baskıyla karşı karşıya...

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Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Fransa Hem Siyasi Hem Toplumsal Hem de Mali Yönden İflasa Gidiyor, Fransa’nın Borcu 1980’den Bu Yana En Yüksek Seviyesinde. Euronews'ın yayınladığı habere göre durum kritik...

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Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Fransa, artan kamu borcu, yüksek bütçe açığı ve ekonomideki yavaşlamayla birlikte kamu maliyesi üzerindeki baskının giderek arttığı bir döneme giriyor.

#3
Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Fransa Maliye Bakanlığından verilen bilgilere göre kamu borcunun GSYH’ye oranının 2026’da yüzde 119,3’e, 2027’de ise yüzde 121,7’ye ulaşması bekleniyor. Fransa İstatistik Enstitüsü Insee’nin verilerine göre söz konusu oranlar 1978’den bu yana görülmemiş seviyelere işaret ediyor. Böylece ülkenin kamu borcu, Avrupa Birliği’nin üye ülkeler için belirlediği GSYH’nin yüzde 60’ı düzeyindeki referans eşiğinin iki katının üzerine çıkacak.

#4
Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Başlıktaki “iflas” ifadesi Fransa’nın hukuken veya fiilen iflas ettiği anlamına gelmiyor; ülkenin karşı karşıya olduğu artan mali, siyasi ve toplumsal baskıyı vurgulayan bir değerlendirme niteliği taşıyor.

#5
Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Fransa, kamu borcunun milli gelire oranı bakımından euro bölgesinde Yunanistan ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Buna karşılık İspanya’da kamu borcunun GSYH’ye oranı temmuz ayında yüzde 100’ün altına inerken, Portekiz 2025’te borç oranını yüzde 90’ın altına çekti. Fransa Maliye Bakanlığından bir kaynak, borç seviyesindeki yükselişin yüksek seyreden bütçe açığının doğrudan sonucu olduğunu belirtti. AB mali kuralları, üye ülkelerin yıllık kamu açığının GSYH’nin yüzde 3’ünü aşmamasını öngörüyor. Fransa’da ise bütçe açığı geçen yıl yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Hükümet, bu oranın 2026’da yüzde 5,4’e yükselmesini bekliyor.

#6
Foto - Fransa 'mali' baskılar yüzünden iflasla karşı karşıya kalabilir: İflas bayrağını çekecekler, haber geldi!

Yüksek bütçe açığı nedeniyle Fransa yaklaşık iki yıldır Avrupa Birliği’nin özel mali gözetimi altında bulunuyor. Paris yönetimi, 2027’de bütçe açığını GSYH’nin yüzde 5’ine indirmeyi hedefliyor. Ancak bu oran dahi AB’nin yüzde 3’lük referans seviyesinin oldukça üzerinde kalacak. Üstelik bütçenin sıkılaştırılacağı 2027, Fransa’da yeni cumhurbaşkanı ve hükümetin belirleneceği seçim dönemine denk geliyor. Bu durum hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya yönelik adımlarını siyasi açıdan daha hassas hale getiriyor. Başbakan Sebastian Lecornu, hükümetin 2027 bütçesinde toplam 54 milyar avro, yaklaşık 62 milyar dolar tutarında düzeltme ve kesinti yapmayı planladığını açıkladı. Hükümet, hazırladığı bütçe önlemlerini makroekonomik açıdan uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla bağımsız mali denetim organı Kamu Maliyesi Yüksek Konseyi’ne (HCFP) sundu. Ancak yaklaşan seçimler nedeniyle emeklilere sağlanan vergi indirimlerinin azaltılması gibi siyasi ve toplumsal açıdan hassas bazı düzenlemelerde nihai kararın parlamentoya bırakılması planlanıyor. 54 milyar avroluk tasarruf planının toplum üzerindeki etkileri de Fransa’da yeni bir tartışma başlattı. Meclis bütçe komisyonu başkanı, kesintilerin toplumun farklı kesimlerini ayrım gözetmeden etkilemesi halinde en ağır yükün düşük gelirli kesimlerin üzerinde kalacağı uyarısında bulundu. Kamu Maliyesi Yüksek Konseyi Başkanı Amélie de Montchalin ise Fransa’nın mali durumunun henüz geri dönülemez bir noktaya ulaşmadığını savundu. Montchalin, “Kriz ne kesin ne kaçınılmaz; üstelik tek olası sonuç da değil.” ifadelerini kullanarak hızlı ve sorumlu kararlarla mevcut gidişatın değiştirilebileceğini söyledi. “Fransa’nın kaderi mühürlenmiş değil.” diyen Montchalin, gerekli mali kararların zamanında alınmasının önemini vurguladı. Kaynak: Euronews

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Yorumlar

İmefe

Tefeciler en yüksek faizli parayı Rizeli ye verirken Makrona para vermiyorlarmı !.
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