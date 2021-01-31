Kilise saldırısını kınayan Solcu Gazete Kabe provokasyonuna destek verdi!

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eşcinsel sapkınların (LGBT) Kabe provokasyonuna destek vererek soruşturmaya tepki gösteren Solcu Gazete, daha önce Kilise'ye karşı yapılan saldırıdaki tavrıyla Türk solunun özetini ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden grup, Müslümanların kutsalını hedef aldı. ‘İstifa’ protestolarını provokasyona çeviren grup, LGBT eşcinsel sapkınların bayrağını üzerine koydukları Kabe fotoğrafını yere serdi.

CHP'li Gökçen'de eşcinsel sapkınlara destek

Kutsal değerleri hedef alan sapkınlara en büyük tepkiyi AK Parti gösterirken anamuhalefet partisinin tepkisi bir gün sonra geldi. Ancak CHP de kendi içinde tutarsızlık yaşadı. Faik Öztrak olayı ‘alçak provokasyon’ olarak nitelendirirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşcinsel sapkınlara destek paylaşımında bulundu.

Sol'dan çifte standart

Eşcinsel sapkınlara bir destek de sol medyadan geldi. Özgürlükten, yaşam hakkına saygıdan, eşitlikten bahseden ‘Solcu Gazete’ ibre Müslümanlara dönünce arkasına sığındıkları kavramları unutuyor.

Kiliseye saldırıyı kınayan Solcu Gazete, Boğaziçi Üniversitesi’nde Müslümanlara yapılan saldırıyı ‘düşünce özgürlüğü’ olarak nitelendirdi.

Kilisede haça karşı yapılan saldırıda, ‘İnsanların değerlerine yapılan saygısızlıklar cezasız kalmamalı, çifte standart uygulanmamalı…’ paylaşımında bulunarak ‘nerede inanca saygı’ diyen Solcu Gazete, Kabe’ye yapılan saygısızlıkta ise çifte standart uyguladı.

Solcu Gazete soruşturmaye tepki gösterdi

Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin çirkin provokasyon yapanları alkışlayarak, açılan soruşturmaya karşı çıktılar.

Kabe provokasyonuyla ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin, “Kabe fotoğrafı yere serilmiş diye Boğaziçi’nde 4 kişiyi gözaltına alanlar, kendi mitingleri sonrası bu ülkenin bayrağını ayaklar altına alan kaç kişi için soruşturma başlatıp, gözaltına almışlar acab?” şeklinde paylaşımda bulundu.

İki farklı dine yapılan saldırılara karşı gösterilen iki farklı tavır, Türk Solu’nun Müslümanlara karşı duruşunu da yeniden gösterdi. Hristiyanlara yapılan saldırıda saldırganların cezasız kalmaması çağrısında bulunurken, Müslümanlara yapılan saldırıyı 'düşünce özgürlüğü' olarak niteleyen Sol, hangi dine sahip çıktığını da belli etti.