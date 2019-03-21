Kilise insanın fıtratına ters

Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör eylemini ‘anlamsız şiddet eylemleri’ olarak niteleyen Papa’nın başı kiliselerde gerçekleşen taciz skandalları ile dertte. Yüzlerce kardinal ve papazın karıştığı cinsel taciz skandallarının önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz ay Vatikan’da yapılan ‘Taciz’ zirvesinin ardından, üst düzey papazların adı taciz haberleri ile anılmaya devam ediyor. Papa’nın en yakınındakilerin bile taciz skandallarına karıştığı ortaya çıkarken, cinsel tacizi örtbas etmek suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fransız Kardinal Philippe Barbarin’in istifası ‘masumiyet karinesi’ gerekçe gösterilerek Papa tarafından kabul edilmedi.

İnsan ile savaşıyor

Konuyu Akit’e değerlendiren İFAM Kurucusu İhsan Şenocak, şunları söyledi: “Eğer beşer aklı dine müdahale eder, dini yeniden yapılandırırsa o din insanla savaşır hale gelir. Hristiyanlık insanla, fıtratla savaşıyor. Bunu da evliliği yasaklayarak yapıyor. Toplumda en güzel aile yapısını Peygamberler ortaya koymuşlardır. Onun için Kur’an-ı Kerim aile yapısını detaylıca anlatır. İncil’in içine insan eli değince bütünüyle sistem tersine döndü. Kilise öyle garipliklere imza attı ki, anneler evlatlarını nefis terbiyesi sebep gösterilerek göremez hale geldiler. Tüm bunların sonunda ortaya bu cinsel felaketler çıktı. Çünkü insan fıtratının önüne çıktılar. Kilise tarihi bunlarla doludur.”

Kurdukları düzen iflas etti

İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa’da Hristiyanlık bitmiş vaziyette. Kiliselerin kapısına kilit vuruldu. Hristiyan nüfusu ateistleşiyor. Kilise konumunu kaybetmiş bir pozisyonda. Çünkü sistem yozlaşmış vaziyette. Dini tahrif etmenin sonucu olarak bu bozulma karşımıza çıkıyor. İncil’i tahrif ederek kurmuş oldukları sistem, en yukarıya kadar bozulmuş durumda. Kurdukları sistemi her türlü ahlaksızlığı da yapsalar bozmak istemiyorlar.”