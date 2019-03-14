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Kilis Valisi Soytürk'ten sıfır vergi talebi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye’den üretilen ürünlerde, sıfır vergi uygulanmasına geçilmesini istedi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:34
Kilis Valisi Soytürk'ten sıfır vergi talebi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye’den üretilen ürünlerde, sıfır vergi uygulanmasına geçilmesini istedi.

 

Vali Soytürk, Öncüpınar Sınır Kapısından ticari kamyon ile TIR’ların geçişlerinin başladığını ifade ederek, “Biraz sıkıntı oldu ama şuan çok şükür oturdu. Karşı taraftaki Suriyeli kamyoncular ile hamallar birkaç gösterisi oldu. Dün bununla ilgili olarak bir toplantı yaptım. Aslında onları da mağdur eden bir durum yok. Çünkü 20’ye yakın kamyon geçiyordu oradan, şimdi nereden baksanız 50-60 geçiyor. Bunların yarısı aktarma yapıyor. Oradaki kamyoncular ile Suriyeli hamallar, ekmeğiyle ilgili sıkıntı olmadı. Bizim TIR şoförlerimizin, lojistik firmalarının bir karı oldu. Dilediği yere kadar gidebiliyor. Mare’ye gitsek istiyorsa, Mare’ye, Afrin’e gitmek istiyorsa Afrin’e, Öncüpınar’dan gidiyor” dedi.

 

Kilis için ticaretin attırılması için yönetmelik hazırlanıyor

 

Soytürk, ticaretin attırılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “ Bir yönetmelik hazırlanıyor. O yönetmeliğe önerimiz şu oldu. Bu taraftan ihracat yapıldığı zaman ihracatta problem yok. Çünkü biliyorsunuz KDV iadesi var. Bu ihracatı attırıcı bir faktör, ama ithalatta orada üretilen mallarla ilgili olarak sıfır vergi olsun talebimiz var. Azez’de Mare’de, Çobanbey’de, üretilen bir ürün bizim bu tarafa geçtiği zaman bir vergisi olmasın. Bu ekonomimizi veya yerel dengeleri bozuyorsa, Bakanlar Kurulunun her zaman vergi koyma yetkisi var. Bunda bir sorun yok. Olumlu gelişmeler olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

Suriyeli esnafların kayıt altına alınmaya başlandı

 

Kilisli esnafların Suriyelilerden vergi alınmamasına yönelik yakınmalarının olduğunu belirten Soytürk, "Buradaki Suriyeli esnaflara ilgili şikayetler vardı. Bunlar vergi vermiyorlar, bunların BAĞKUR’ları yok. Bunların ruhsatları yok. Dolayısıyla haksız bir rekabet oluşuyordu. Bununla ilgili daha önce yapılmış bir çalışma vardı. Ticaret İl Müdürünün başkanlığında Vergi dairesi, SGK, belediyenin içinde bulunduğu kurumlarla yeni bir çalışmayı henüz bitirdik. Gidip tespitlerimizi yaptık, uyarılarımızı yaptık. Bunların olumlu dönüşlerini alıyoruz. Kendiliklerinden yapmadıkları takdirde hepsini otomatik olarak kaydını yaptıracağız. Kısa süre sonra bunların tamamının aşıldığını göreceğiz” dedi.

 

Arapça tabelalar değiştiriliyor

 

Soytürk, Arapça tabelalar konusunda nazik bir şekilde uyarıda bulunduklarını ifade ederek, “Çok olumlu tepkilerde alıyoruz. Kimse biz bunu indirmeyiz demiyor. Bir kısmı kalktı bir kısmı ise hala duruyor. Bunun sebebi, tabelacıların sayısı belli, siparişini vermiş sırası daha ona gelmemiş, sadece Kilis’te değil, Türkiye’de bir esnaf tabi ki bir tarafa Arapça bir ibare koyabilir ama sadece Arapça bir ibare çok hoş durmuyordu. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Toplumdan olumlu dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:34
  1. Kilis
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