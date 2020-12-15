Kilis Valisi Soytürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Soytürk, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafını seçen Soytürk, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafı için oy kullandı.
Anadolu Ajansının her yıl geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Soytürk, fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.
Soytürk, foto muhabirlerini tebrik ederek, AA çalışanlarına da başarılar diledi.