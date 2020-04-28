Kilis tavaya korona virüs darbesi

Kilis’te iftar için sıklıkla tercih edilen yemeklerden olan dünyaca ünlü Kilis tava, bu Ramazan korona virüs nedeniyle fazla tercih edilmiyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye’de et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Korana virüs nedeniyle lokantaların kapalı olması, sadece evlere servis yapılması nedeniyle işler yüzde 50 oranında düştü.

Kasap İzzet Canözer, Ramazan’da işlerde korona virüs nedeniyle düşüş yaşandığını ifade ederek, “İş yerinde servis açamıyoruz. Evlere servis yapıyoruz. Kilis tavası Kilis’e özgü bir yemektir. Kilis tavası koyun etinden yapılır, eti kendi yanında olması lazım içerisinde kullanılan malzemenin yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda kuru soğan çekiyoruz. Baharat olarak, tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bu malzemeler zırhla çekildikten sonra tepside, patlıcan üzerine yaydıktan sonra, süsleme olarak da domates. Biber, soğan koyup sonra taş fırına gönderiyoruz” dedi.