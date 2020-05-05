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Aktüel

Kilis doğal karantinadan kurtuldu

Gaziantep ve Hatay’a komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis, Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte doğal karantinadan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:49:54 -
Kilis doğal karantinadan kurtuldu

Gaziantep ve Hatay’a komşu olması nedeniyle doğal karantinada bulunan Kilis, Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte doğal karantinadan çıktı.


Hatay’a giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla, Kilis’in doğal karantinası son buldu. Kilis şehirler arası otogarında Hatay ve ilçelerine yolcu taşıyan firmalar ise seferlere henüz başlamadı. Firma yetkilisi, yolcu olmadığı için seferlere başlamadıklarını, Cuma günü seferlere başlamayı planladıklarını ifade etti.

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