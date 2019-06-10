Kilis Belediyesi sinekle mücadeleyi 24 saat yapıyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde 24 saat boyunca sineklere karşı ilaçlama yapılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kent merkezinde 24 saat ilaçlama yaptıklarını ifade ederek, “Çevre illerde ve Kilis’te görülen sinek ve haşere istilasını önlemek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Bugün temin ettiğimiz daha etkili haşere ilacı ile en kısa sürede kesin sonuca ulaşmak için çalışıyoruz. Bütün mahalle ve sokaklarımız ilaçlanıyor” diye konuştu.