Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman Akit’e konuştu: Birlikte Yaşama Kültürünü Akademik Çalışmalarla Güçlendiriyoruz

Serhat şehrimiz Kilis’in akademik başarılarıyla dikkat çeken genç ve dinamik eğitim üssü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman bu haftaki konuğumuz oldu. Üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarıyla bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılar ele alındı. Akman, üniversitenin güçlü akademik kadrosu ve uygulamalı eğitim anlayışıyla her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Kilis’in tarihsel ve kültürel birikiminden güç alan üniversitenin, şehirle bütünleşen yapısı da sohbetimizin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ayrıca üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu ve birlikte yaşama kültürüne katkı sunan çalışmaları da detaylarıyla değerlendirildi.

ÜNİVERSİTEMİZ, GENÇ VE DİNAMİK YAPISIYLA BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNAN ÖNEMLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA

Sayın Rektör, genç şehrimiz Kilis’in genç ve dinamik üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ni bize anlatır mısınız?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin temeli olan ilk akademik birim ise 1987 yılında açılan Meslek Yüksekokulu’dur. Türkiye’nin sınır şehri Kilis’te konumlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi, bulunduğu coğrafyanın tarihî, kültürel ve stratejik birikiminden güç alan; eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı merkeze alan genç ve dinamik bir yükseköğretim kurumudur. Öğrenci odaklı yaklaşımı, güçlü akademik kadrosu, uygulamalı eğitim anlayışı ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılarla her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Üniversitemiz, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yön veren önemli bir bilim ve eğitim merkezidir. Bugün yaklaşık 14 bin öğrencisi ve 500’e yakın akademik personeliyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, genç ve dinamik yapısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sunan önemli yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır.

HER ALANA HİTAP EDEN GÜÇLÜ KADROYA SAHİP BÖLÜMLER

Üniversitenizde hangi bölümler yer alıyor?

Üniversitemiz bünyesinde; Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bulunmaktadır. Bunun yanında Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı, sanatsal ve kültürel alanlarda yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle üniversitemizin önemli akademik birimleri arasında yer almaktadır. Türk musikisi ve sahne sanatları alanlarında yürütülen çalışmalar, üniversitemizin kültürel kimliğine önemli katkılar sunmaktadır. Üniversitemizde ayrıca lisansüstü eğitim faaliyetleri de aktif şekilde sürdürülmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarıyla bilimsel araştırma kapasitesi sürekli gelişmektedir. Meslek yüksekokullarımız ise uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle öğrencilerimizi doğrudan iş hayatına hazırlamaktadır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Polateli Meslek Yüksekokulu; bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir.

PROGRAMLARIMIZ, UYGULAMALI EĞİTİM SÜREÇLERİYLE SEKTÖRE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI KAZANDIRMAKTADIR

Bölgenin tarım, sanayi ve ticaret merkezlerine yakınlığı nedeniyle bölümleriniz de buna göre şekilleniyor sanıyorum.

Evet. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, özellikle bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alan bölüm ve programlarıyla dikkat çekmektedir. Ziraat Fakültemiz; kuraklık, sürdürülebilir tarım, sınır bölgesi tarım politikaları ve yerel ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla öne çıkmaktadır. Kilis’in önemli üretim alanları arasında yer alan zeytin, üzüm ve tarımsal üretime yönelik çalışmalar, üniversite-şehir iş birliğinin güçlü örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bunun yanında teknik ve uygulamalı alanlarda eğitim veren meslek yüksekokullarımız, bölgedeki organize sanayi bölgeleri ve üretim sektörleriyle yakın ilişki içerisinde faaliyet göstermektedir. Özellikle Polateli Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişim süreciyle birlikte teknik ve uygulamalı alanlarda eğitim gören öğrencilerimizin istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Teknik altyapıya dayalı programlarımız, uygulamalı eğitim süreçleriyle sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ BİLİMSEL ÜRETİM KAPASİTESİNİ SÜREKLİ ARTIRMAKTADIR

Akademik çalışmalara ilişkin üniversitenin çalışmaları ne durumda?

Üniversitemiz, sahip olduğu akademik birikimle bilimsel üretim kapasitesini sürekli artırmaktadır. Akademisyenlerimiz tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanan bilimsel makaleler, projeler ve akademik çalışmalar; üniversitemizin araştırma vizyonunu güçlendirmektedir. Sosyal bilimler, sağlık, tarım, mühendislik, ilahiyat ve bölgesel çalışmalar alanlarında yürütülen akademik faaliyetler üniversitemizin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaktadır.

ERASMUS VE ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARIYLA ÖĞRENCİLERİNE KÜRESEL DENEYİM FIRSATI SUNUYORUZ

Öğrencileriniz spor, sanat, kültür alanlarında hangi imkânlara sahipler?

Öğrencilerimiz akademik başarılarının yanında spor, sanat, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında elde ettikleri başarılarla da üniversitemizi başarıyla temsil etmektedir. Üniversitemiz spor takımları Türkiye dereceleri elde etmekte; öğrencilerimiz bilimsel yarışmalardan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda aktif rol almaktadır. Üniversite yaşamı; öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, festivaller, çalıştaylar ve uluslararası programlarla zengin bir yapıya sahiptir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden üniversitelerle iş birlikleri geliştirmekte; Erasmus ve çeşitli uluslararası değişim programlarıyla öğrencilerine küresel deneyim fırsatı sunmaktadır. Özellikle Orta Doğu, Türk Dünyası ve komşu coğrafyalarla kurduğu akademik ilişkiler sayesinde kültürlerarası etkileşimi güçlendiren bir yapıya sahiptir.

ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL HEDEFLERİNDEN BİRİ; BİLİMSEL ÜRETİMİ ARTIRIRKEN BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNMAKTIR

Çalışmalarınızın bölgesel kalkınmaya etkisi hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversitemizin temel hedeflerinden biri; bilimsel üretimi artırırken aynı zamanda bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunmaktır. Bu doğrultuda kamu kurumları, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler yürütülmekte; şehrin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar geliştirilmektedir. Düzenlenen çalıştaylar, sempozyumlar, teknik projeler ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle üniversitemiz, bulunduğu bölgenin gelişim sürecinde aktif bir rol üstlenmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, bilimsel üretim gücü, güçlü akademik vizyonu ve samimi kampüs ortamıyla geleceğini inşa etmek isteyen gençler için önemli bir tercih olmaya devam etmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖZEL MESAJ GÖNDERDİĞİ SEMPOZYUM

Geçtiğimiz günlerde yapılan “4. Uluslararası İslâm Medeniyeti’nde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu” hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversitemizde “4. Uluslararası İslâm Medeniyeti’nde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu” gerçekleştirdik. İslam Medeniyeti’nin birlikte yaşama kültürünü tarihsel, toplumsal ve düşünsel boyutlarıyla ele almak amacıyla düzenlenen programa; Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Agil Şirinov, protokol üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve yurt dışından gelen davetliler katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; 4. Uluslararası İslâm Medeniyeti’nde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu’na çok kıymetli bir kutlama mesajı gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız mesajında, bu toplantının; yardım ve dayanışmanın, birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergileyen Kilis’te tertip ediliyor olmasını son derece anlamlı ve isabetli bulduğunu belirterek sempozyumda emeği geçen herkese tebriklerini iletti. Program kapsamında; Prof. Dr. Şahin Ahmetoğlu (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), Vüsal Göyüşov (Azerbaycan Manevi Değerlerin Teşviki Vakfı), Doç. Dr. Jarot Wahyudi (Sunan Kalijaga State Islamic University-Endonezya), Prof. Dr. Mohamed Sahbi Baazaoui (alWasl University-Birleşik Arap Emirlikleri), Prof. Dr. Mahmoud Abdelhafez Khalfalla Mohamed (Ain Shams University-Mısır), Prof. Dr. Mohamed Mahmoud Abdelkader Aly (October 6 University-Mısır), Doç. Dr. Agil Şirinov (Azerbaijan Institute of Theology-Azerbaycan), Azerbaycan Milletvekili Fazıl Mustafa, Rektörümüz Prof. Dr. Zekeriya Akman ve Kilis Valisi Ömer Kalaylı konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda; İslam Medeniyeti’nin birlikte yaşama anlayışı, farklı kültürler arasında kurulan tarihî bağlar, toplumsal dayanışma kültürü ve insan merkezli medeniyet yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Sempozyumun Kilis’te düzenlenmesinin Kilis’in üstlendiği tarihsel sorumluluk açısından çok anlamlı olduğunun vurgulandığı programda ayrıca, günümüz dünyasında birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine yönelik akademik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Sempozyum kapsamında bu yıl ilk defa verilen “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkıda Bulunanlar: Ensar Ödülü”nün Düzenleme Kurulu tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tevdi edilmesine yönelik bilgilendirmeyi de büyük bir mutlulukla yapmış olduk.

Sayın Rektör, sempozyumun konusunun “İslâm Medeniyeti’nde Birlikte Yaşama Tecrübesi” olması Kilis’in ensar kimliğiyle doğrudan alakalı değil mi?

Elbette. Sayın Cumhurbaşkanımız da mesajında, bu toplantının; yardım ve dayanışmanın, birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergileyen Kilis’te tertip ediliyor olmasını son derece anlamlı ve isabetli bulduğunu belirterek Kilis’imizin Suriyeli kardeşlerimizi uzun yıllar bağrına basmış bir ensar şehri olmasına vurgu yaparak bizleri onurlandırmıştır. İslam medeniyetinin ortaya koyduğu birlikte yaşama tecrübesi, kapsamı ve sürekliliği bakımından dikkat çeken bir örnek sunmaktadır. İslam medeniyeti; dil, din, kültür ve kimlik farklılıklarını ayrışmanın kaynağı olarak değil, birlikte var olmanın zenginliği olarak ele alan bir anlayış üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, düşünce dünyasında kalmamış; şehir hayatında, hukuk düzeninde, eğitim kurumlarında ve gündelik yaşamda da karşılık bulmuştur. Adaletin gözetildiği, insan onurunun korunduğu ve farklı inançların varlık alanı bulabildiği bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Bu medeniyet tasavvurunda birlikte yaşama kültürü; adalet, merhamet, emanet bilinci ve karşılıklı saygı ile şekillenmiştir. Bu değerler, farklı toplulukların aynı coğrafyada varlığını sürdürebilmesine imkân tanımış, toplumsal dengeyi ve huzuru besleyen bir zemin oluşturmuştur. Günümüzde ise birlikte yaşama meselesi, yeniden ve daha derinlikli bir şekilde ele alınmaktadır. Küresel ölçekte artan gerilimler, toplumsal kırılmalar ve kimlik temelli tartışmalar, bu konunun önemini daha görünür hâle getirmiştir. Bu nedenle geçmişin tecrübelerini doğru okumak ve bu birikimi günümüz şartlarıyla birlikte değerlendirmek büyük bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır.