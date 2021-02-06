Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Atama yapılan üniversitelerin biri de Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Peki, Kilis 7 Aralık rektörü kim?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü kim oldu?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun atandı.

Mustafa Doğan Karacoşkun kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun 1966 yılında Kilis'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Yüksek lisansını yine OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Karacoşkun, doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Psiko-Sosyal Açıdan İman (Dini İnanç)-Amel (Dini Davranış) İlişkisi tez çalışmasıyla bitirdi.

Karacoşkun, 1986-92 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak imam-hatiplik; 1992-93 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptı. 1993-1999’da İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği; 1999-2007’de, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Yrd. Doç. Dr. unvanıyla Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-09’da, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyeliği; 2009-2010’da, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı; 2010-11 Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği ile Dekan Yardımcılığı; 2013-14’te Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı yaptı. Yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.