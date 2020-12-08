  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:49:05 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Rektör Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karacoşkun, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Çatışmanın ortasında", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Coşkun, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Çünkü insana, hayata dokunan çok profesyonel fotoğraflar." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak edi..
Avrupa ülkesinden flaş çıkış
Siyaset

Avrupa ülkesinden flaş çıkış "Türkiye'nin elinde bulunuyor" deyip açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. M..
Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız
Dünya

Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya'nın Kafkasya'da olanlara kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay