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Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 15:16:00 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi 20.04.2022 tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84

KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı

No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mah. 7 Aralık Sokak Karataş Kampüsü KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı

No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde  olması

gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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