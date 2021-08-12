Kilis 7 Aralık Üniversitesi aydınlık bir gelecek vaadediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, başarılı çalışmalara imza atıyor. Üniversite, çıkardığı kitaplar, yaptığı bilimsel araştırmalar ve toplantılar, desteklediği projeler, açtığı lisansüstü programlar, düzenlediği sosyal etkinliklerle Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli mesafe kat ediyor.

Kaliteli eğitim

8 fakültesi, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokuluyla öğrencilerini bekleyen Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde hem yurt içinde hem yurt dışında son derece nitelikli eğitim almış genç akademisyenler bulunuyor. Akademisyenler, ulaşılabilir eğitimci olma anlayışıyla hareket ediyor. 14 araştırma merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütüyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Erasmus+, Farabi ve Mevlâna öğrenci değişim programlarıyla öğrencilere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı kültürlerde eğitim görme fırsatı tanınıyor. Ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda uluslararası öğrenciye kaliteli eğitim veriliyor.

Burs ve barınma kolaylıkları

Öğrencilere Yemek Bursu, KİYÜ Dayanışma Derneği Bursu, Kızılay Kıyafet Yardımı gibi olanaklar sunuluyor. Üniversiteliler, kısmi zamanlı çalışma fırsatıyla ise bir yandan eğitimlerini tamamlarken bir yandan da gelir elde edebiliyor. KYK yurtları ve üniversite civarında bulunan eşyalı, bütçe dostu stüdyo dairelerle Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne kayıt yaptıracak bütün öğrenciler kendilerini evlerinde hissedecek ayrıca barınma gereksinimlerini karşılayacak. Öğrencilere ders dışında sanat, müzik, spor aktiviteleriyle ilgilenebilmeleri; kendilerini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmeleri için gerekli her adım atılıyor.

Sosyal ve kültürel faaliyetler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, halı sahalar ve basketbol alanı bulunuyor. Çevreye duyarlılık bilinci ve yeşil kampüs alanlarıyla da iddialı bir konumda bulunan üniversitede modern binalarda eğitim gören öğrenciler; zengin bir kütüphane ve erişim programlı laboratuvarlardan faydalanabiliyor. Üniversitenin genç akademik kadrosu eşliğinde seralarda verilen uygulamalı eğitimler, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine zemin hazırlıyor. Ayrıca 100’ün üzerindeki topluluk, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyal ve kültürel etkinlik düzeylerini arttırmalarını mümkün kılıyor.

Rektörden

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun: “2007 yılında kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi vazifesinin, bilincinin, sorumluluğunun bir yansıması olarak nitelikli ve gayretli kadrosuyla ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüveni yüksek, entelektüel, donanımlı, yeniliği ve gelişimi hedefleyen, sorumluluk duygusu güçlü bir gençlik yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kitaplar, araştırmalar, toplantılar ve projelerle yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir. Herkesçe malumdur ki niteliğin arttırılmasına yönelik her çaba, öncelikle insan kaynağına yönelmek durumundadır. Ve bu, hiçbir zaman nokta konulamayacak bir arayıştır. Gelişmenin, kendini aşmanın, bugünü dünden farklı kılmanın sırrı belki de burada aranmalıdır. Üniversitede değişim programlarıyla öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında farklı kültürlerde eğitim görme fırsatı tanınmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda yabancı öğrenci de akademisyenlerce sunulan nitelikli eğitimden yararlanmaya devam etmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, nitelikli bireyler yetiştirerek ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bütün imkânlarıyla öğrencilerin yanlarında yer almaktadır.”