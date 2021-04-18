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Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:17:00 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların Rektörlük kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na, İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi’ne 03.05.2021 tarihine kadar müracaatta bulunmaları gerekiyor.

 Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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