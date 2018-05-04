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Kilin saça faydaları nelerdir?

Kil, saç bakımında oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum ve potasyum bulunan kil, saça birçok fayda sağlar.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:47
Kilin saça faydaları nelerdir?

KİLİN SAÇA FAYDALARI

- Kil tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağladığı için, saç diplerinin beslenmesini ve saçın hava alarak saç sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.

- İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde saç diplerini besleyerek saçın daha hızlı uzamasını sağlar.

- Saç diplerini güçlendirdiği için, saç dökülmesinin önüne geçecek ve saçlarınızı güçlendirecektir.

- Saçları gürleştirerek hacim kazanmasını sağlar.

- Kuru saça sahip insanların saçları daha fazla kırılma ve dökülme eğilimi gösterir. Kil bakımı ile saçları nemlendirebilir ve saçtaki yağ dengesini düzene sokabilirsiniz.

- Saça en çok zarar veren şeylerden birinin çevresel kirlilik olduğu bilinmektedir. Kil saçları kirden arındırır ve saça zarar vermesini engeller.

NOT: Saç bakımında kullanılan kilin mutlaka yumuşak kil olması gerekmektedir ve en doğru sonuç için düzenli bir bakım yapılması şarttır.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:47
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