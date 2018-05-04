Kilin saça faydaları nelerdir?
Kil, saç bakımında oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. İçeriğinde yüksek oranda kalsiyum ve potasyum bulunan kil, saça birçok fayda sağlar.04 Mayıs 2018 Cuma 08:47
KİLİN SAÇA FAYDALARI
- Kil tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağladığı için, saç diplerinin beslenmesini ve saçın hava alarak saç sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.
- İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde saç diplerini besleyerek saçın daha hızlı uzamasını sağlar.
- Saç diplerini güçlendirdiği için, saç dökülmesinin önüne geçecek ve saçlarınızı güçlendirecektir.
- Saçları gürleştirerek hacim kazanmasını sağlar.
- Kuru saça sahip insanların saçları daha fazla kırılma ve dökülme eğilimi gösterir. Kil bakımı ile saçları nemlendirebilir ve saçtaki yağ dengesini düzene sokabilirsiniz.
- Saça en çok zarar veren şeylerden birinin çevresel kirlilik olduğu bilinmektedir. Kil saçları kirden arındırır ve saça zarar vermesini engeller.
NOT: Saç bakımında kullanılan kilin mutlaka yumuşak kil olması gerekmektedir ve en doğru sonuç için düzenli bir bakım yapılması şarttır.
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