Kilin saça faydaları nelerdir?

KİLİN SAÇA FAYDALARI

- Kil tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağladığı için, saç diplerinin beslenmesini ve saçın hava alarak saç sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.

- İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde saç diplerini besleyerek saçın daha hızlı uzamasını sağlar.

- Saç diplerini güçlendirdiği için, saç dökülmesinin önüne geçecek ve saçlarınızı güçlendirecektir.

- Saçları gürleştirerek hacim kazanmasını sağlar.

- Kuru saça sahip insanların saçları daha fazla kırılma ve dökülme eğilimi gösterir. Kil bakımı ile saçları nemlendirebilir ve saçtaki yağ dengesini düzene sokabilirsiniz.

- Saça en çok zarar veren şeylerden birinin çevresel kirlilik olduğu bilinmektedir. Kil saçları kirden arındırır ve saça zarar vermesini engeller.

NOT: Saç bakımında kullanılan kilin mutlaka yumuşak kil olması gerekmektedir ve en doğru sonuç için düzenli bir bakım yapılması şarttır.