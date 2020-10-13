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Aktüel Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında
Aktüel

Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:06:53 -
Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan bir şüphelinin, kılık değiştirerek sahte dolarla alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte para süren zanlılara yönelik 8 Ekim'de düzenlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklanan iki şüpheliden Mahir Y'nin sahte parayla alışveriş yaptığı yerlerde farklı kılıkta görüldüğü belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlı Mahir Y'nin, cinsel uyarıcı hap almak için gittiği bir eczanede uzun saçlı olduğu, başka bir eczanede ise kısa saçlı ve gözlüklü olduğu görülüyor. Alışveriş sonrası verilen sahte doları inceleyen ve gerçeğiyle ayırt edemeyen eczane görevlisi, daha sonra zanlıya para üstü veriyor.

Eczane ile tekel bayilerinden sahte banknotlarla alışveriş yaparak esnafı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, Mahir Y, Hakkı Y. ve Ömer D'yi yakalamıştı.

Adreslerinde sahte 100 dolarlık 13 banknot ile sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılardan Mahir Y. ve Hakkı Y. tutuklanmış, Ömer D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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