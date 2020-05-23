Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle buruk bir bayram sevinci yaşandığını söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Eskisi gibi keyifli ve güzel günlere bir an önce kavuşabilmemiz, yeniden bir arada olabilmemiz için biraz daha sabretmeliyiz” dedi.

“Yeniden eski bayram coşkularını yaşamak en büyük dileğimiz”

Kılıç, yayımladığı mesajda, “Bu Ramazan Bayramı’nı toplum sağlığını güvene almak ve bulaşma riskini önlemek için önceki bayramlar gibi coşkuyla ve sevinçle kucaklaşıp büyüklerimizin elini öpmeden, bayram ziyaretleri yapmadan kendi ailemizle evlerde kutlayacağız. Yeniden eski bayram coşkularını yaşamak en büyük dileğimiz. Ancak tekrar bir araya gelebilmemiz ve korona virüs ile yapmış olduğumuz mücadelenin boşa gitmemesi için bugün tüm kurallara uymamız gerekiyor. Bu sene belki kalabalık iftar sofralarında buluşamadık. Ama birbirimizin yardımına koşmaya, ekmeğimizi paylaşmaya çalıştık. Belki camilerimize gidemedik ama gönülden edilen dualarla birbirimizin derdine ortak olduk. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz ama gönüllerimiz mutlaka bir olacak. İnşallah bu süreçleri el birliği ile atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle buruk olarak tamamladığımız Ramazan ayının ve sonrasında kavuştuğumuz Ramazan Bayramının tüm dünya ve ülkemizde huzurun, sevincin ve barışın oluşmasına ve korona virüs salgınından kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, başta Oğuzelili hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.