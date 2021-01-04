Kılıçlar çekildi... CHP'li Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Beni lincin ortasına attı

CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında skandal sözler sarfetmişti. Sağlar, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlar’ın büyük tepki çeken bu sözlerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Doğru bulmuyorum" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Sağlar'dan cevap geldi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisini lincin ortasına attığını söyleyen Sağlar, "Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Benim gibi eleştirel değil, kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi. Beni lincin ortasına attı. Asla vefa göstermedi" dedi.