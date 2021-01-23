  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Partinin mağdur ettiği CHP'li esnaf yolunu kesti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Partinin mağdur ettiği CHP'li esnaf yolunu kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de derdini dinlemek için gittiği esnaf ziyaretinde zor anlar yaşadı. Kendisinin de CHP'li olduğunu söyleyen esnaf CHP'ye verdiği dükkanın kirasını alamadığını söyleyerek şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 00:55:00 - 2021-01-23 00:59:37

Kırşehir'de 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaş 5 yıldır CHP İl Başkanlığından alacağı olduğunu söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'deki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP'li esnaf Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesti

Kırşehir'de esnaf ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen Mevlüt Taş isimli esnaf tarafından yolu kesildi.

İş yerini parti teşkilatına kiraya verdiğini söyleyen ve 5 yıldır parasını alamayarak mahkemelik olan esnaf Mevlüt Taş Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı.

Mevcut Başkan eski yönetime suçu attı

Kılıçdaroğlu kameraların önünde zor anlar yaşarken, mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.

'Esnafın hakları' üzerinden hükümete saldıran CHP'de, esnafın mağdur edilmesi ise partinin uygulamada sınıfta kaldığını gösterdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Muharip Uçak'ın motoru için harekete geçildi
Teknoloji

Milli Muharip Uçak'ın motoru için harekete geçildi

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Milli Muharip Uçak (MMU) motoru için İngiliz Rolls-Royce şirketi ile birlikte çalış..
Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı

Altın bütün haftada dalgalı bir seyirle devam etse de Ocak ayının üçüncü haftasını da kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Hafta başından beri..
Oy isteyen Kılıçdaroğlu: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz
Siyaset

Oy isteyen Kılıçdaroğlu: Namussuz siyasete evet diyeceksiniz

Siyasi anlayışını anlatarak halktan oy isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" dedi. Kılıçdaroğl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay