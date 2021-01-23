Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Partinin mağdur ettiği CHP'li esnaf yolunu kesti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de derdini dinlemek için gittiği esnaf ziyaretinde zor anlar yaşadı. Kendisinin de CHP'li olduğunu söyleyen esnaf CHP'ye verdiği dükkanın kirasını alamadığını söyleyerek şikayette bulundu.
Kırşehir'de 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaş 5 yıldır CHP İl Başkanlığından alacağı olduğunu söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'deki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
CHP'li esnaf Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesti
Kırşehir'de esnaf ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 35 yıldır CHP üyesi olduğunu söyleyen Mevlüt Taş isimli esnaf tarafından yolu kesildi.
İş yerini parti teşkilatına kiraya verdiğini söyleyen ve 5 yıldır parasını alamayarak mahkemelik olan esnaf Mevlüt Taş Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı.
Mevcut Başkan eski yönetime suçu attı
Kılıçdaroğlu kameraların önünde zor anlar yaşarken, mevcut İl Başkanı ise suçu kendinden önceki yönetime attı.
'Esnafın hakları' üzerinden hükümete saldıran CHP'de, esnafın mağdur edilmesi ise partinin uygulamada sınıfta kaldığını gösterdi.