Kılıçdaroğlu’nun Zaman ziyaretini yeni hatırlayıp MİT kumpası ile bağlantılarını unuttular! Cumhuriyet'te FETÖ dansözlüğü

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün medyası Zaman gazetesi ziyaretini hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yemek yediğini ve ziyarete Enis Berberoğlu'nun de eşlik ettiğini yazdı.

Kansu görüşmede Dumanlı'nın MİT Kumpası görüntülerini Kılıçdaroğlu'na verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun da görüntüleri Enis Berberoğlu aracılığıyla medyada yayınlattığını yazarken kendi gazetesi Cumhuriyet'in ve ajan Can Dündar'ın nasıl kumpasa aracılık ettiğini unuttu.

Oysa aynı tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi firari can Dündar imzasıyla "İşte Erdoğan'ın yok dediği silanlar" manşetiyle çıkarak FETÖ'nün ihanetine borazanlık yapmıştı. Cumhuriyet gazetesinin bu dansözlüğü sosyal medyada da tepki çekti.