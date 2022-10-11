Kılıçdaroğlu'nun yanındaki "gazeteciyi" bakın kim fonluyor!

ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinde yer alan Hacer Foggo’nun başında bulunduğu Açık Alan Derneği ve kurucusu olduğu Derin Yoksulluk Ağı’nın ABD'den fonlandığı belirtildi.

Aydınlık’ın haberine göre gazeteye bilgi veren CHP’li bir parti yöneticisi Hacer Foggo ile ilgili şunları söyledi:

“Bu kadın ilginç biri. Yabancılarla arası çok iyi. Özellikle Amerikalılarla. CHP’den aday oldu. Ama kazanacak sıraya konmamıştı. Son dönemde birden öne çıktı. Birilerinin önünü açtığı anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki dar heyete girecek kadar önemli oldu. Partide de yakından izleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni gözdesi. Bazıları ‘Amerika kontenjanından’ ifadesini kullanıyor. Doğru mudur bilmem. Ama partide bu gibilerin sayısı artıyor.”

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, CHP İstanbul 2. Bölge 18'nci sıra milletvekili adayı olan Foggo, Kılıçdaroğlu’nun Et ve Süt Kurumu önünde birlikte açıklama yapmasının ardından dikkatleri çekti.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi üyesi Hacer Foggo'nun derneğinin, Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) Vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Foggo'nun kurucu üyesi olduğu Açık Alan Derneği’nin resmi internet sitesinde, derneğin TPF ile bağlantılı olduğu vurgulandı.