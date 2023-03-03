Kılıçdaroğlu'nun videolu paylaşımının ardından İYİ Parti'den yeni açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesinin ardından siyaset gündemi hareketlendi.

Akşener, 6'lı masadan ayrılırken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İtirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır"

Zorlu, mesajında uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek millete sundukları taahhütlerin kendileri için bir emanet olduğunu belirterek, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." açıklamasında bulundu.



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