Kılıçdaroğlu’nun vaatleri bitmiyor! İşte en bomba vaat: İş Bankası’nda dolar hesabı istemiyorum, hepsi TL olacak!

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği Şanlıurfa’da ‘komik’ bulunan bir vaatte bulundu. CHP’li belediyelerin hiçbirinde uygulanmayan bir vaadi Şanlıurfa’da açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim Şanlurfa'ya bir sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yazsın. Yerel yönetimler geldiğinde bize büyükşehir belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz.” demişti.

“Bütün Suriyelileri, Davulla zurnayla Suriye’ye geri göndereceğim”

Suriyelilere yönelik vaatlerini bugünkü konuşmasında yineleyen Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğim. İşte milliyetçilik bu değerli arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden, ırkçılık yapmadan, onların güvenliğini sağlayarak onları göndereceğiz" iddiasında bulundu.

“Hepsi Türk lirası olacak”

Adana’da kamyon şoförleriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine dikkat çeken bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, “Euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım; hepsi Türk Lirası olacak. Dolar baronlarının dışında kim zengin oldu Allah aşkına ya? 'Beşli çete'... 'Ne yapacaksınız?' diyor bir arkadaşım. Şunu yapacağım, her biriniz emin olun, bir tarafa yazın. O euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım. Hepsi Türk lirası olacak.” dedi.

“İş Bankası’nda dolar hesabı istemiyorum, hepsi TL olacak” diyecek mi!

Kılıçdaroğlu’nun akla ziyan vaatlerini duyan vatandaşlar, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin yüzde 29 oranında ortağı olduğu İş Bankası’ndaki, dolar hesaplarını da TL’ye çevireceğini ne zaman açıklayacak? ‘İş Bankası’ndaki dolar hesabı istemiyorum hepsi TL olacak’ açıklamasını ne zaman yapacak?” yorumunda bulundu.