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Sosyal Medya Kılıçdaroğlu'nun telefonunun ucundaki ses: Alo ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun telefonunun ucundaki ses: Alo ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Yeniakit Publisher
2023-06-04 18:32:00 - 2023-06-04 18:33:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçim yarışını 12. kez kaybeden ve seçimlerden önce avaneleri tarafından 'cumhurbaşkanım' diyerek pohpohlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki ifadeleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk, iradesini sandıkta gösterdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.

Seçimler öncesi birbirlerini 'cumhurbaşkanım', 'cumhurbaşkanı yardımcım' diyerek pohpohlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve avaneleri ise topyekün muhalefetin desteğine rağmen kaybettikleri seçimin ardından çevirdikleri tiyatrolarla sosyal medyada dalga konusu oldu.

O videolardan biri de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!.." ifadelerini kullandığı video oldu.

Videoda Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vatandaşa 'Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan' dediği konuşma yer aldı.

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