Kılıçdaroğlu'nun telefonunun ucundaki ses: Alo ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk, iradesini sandıkta gösterdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.

Seçimler öncesi birbirlerini 'cumhurbaşkanım', 'cumhurbaşkanı yardımcım' diyerek pohpohlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve avaneleri ise topyekün muhalefetin desteğine rağmen kaybettikleri seçimin ardından çevirdikleri tiyatrolarla sosyal medyada dalga konusu oldu.

O videolardan biri de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!.." ifadelerini kullandığı video oldu.

Videoda Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vatandaşa 'Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan' dediği konuşma yer aldı.