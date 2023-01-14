Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Vatan Partisi'nden sert tepki

Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, "Kılıçdaroğlu, Türk ordusuna düşmanlığını ilan etti, komutanlarımızın yanındayız" yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı.

Burada basın açıklaması yapan İl Başkanı Cem Dikmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak'ta Meclis kürsüsünden TSK'nın komuta kademesine yönelik sözlerinde sadece hakaret değil önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli işaretler bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde "ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah kullanma sürecine girdiğinin işareti" olduğunu savunan Dikmen, şöyle devam etti:

"Buradaki tehdit, ABD'nin Türkiye'ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. Açıklanan budur. ABD, Türkiye'ye silah göstermektedir ve Kılıçdaroğlu gibi unsurlar da iç cepheyi bölmek üzere harekete geçirilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkışlayacağı ve alkışını aldığı unsurlar, bugün Türkiye hapishanelerinde yatan NATO generalleridir. Kılıçdaroğlu, Akşener ve Biden tayfasının özlediği sözüm ona askerler onlardır. Programları, o NATO generallerini yeniden cezaevlerinden çıkarmaktır. O yüzden bugün savaşan ordunun savaşan komutanlarını hedef almaktadırlar. Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK'yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan'da kahramanca bayrak açmışlardır. Hedefleri Türkiye'dir, hedefleri Mehmetçiktir, hedefleri Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüdür. Türkiye'nin önüne kaos planı vadediyorlar. FETÖ ve PKK'yı hapislerden kurtaracaklar tekrar Türk devletinin içine yerleştirecekler."