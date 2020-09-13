Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisinin Baklan 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Türkiye düşmanlarının AK Parti içerisinde ikilik oluşturmak istediğini belirten Özkan bu nedenle "kardeşlik hukukuna" sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların dertleriyle dertlendiği için anaların duasını aldığını, tüm dünyada mazlumların sesi olduğunu ve dünyada hayranlık duyulur bir noktaya geldiğini, bu yönüyle tüm teşkilat mensuplarına örnek olduğunu aktaran Özkan, "Onun için AK Parti'nin siyasetine, liderinin örnekliğinde sahip çıkmamız lazım. AK Parti birliği, beraberliği ve kardeşliği şiar edinmiş bir partidir." dedi.

Birlik ve beraberlik siyasetinden asla taviz verilmemesi gerektiğini söyleyen Özkan, "Fitne, dedikodu, iftira, garez, gammaz, laf getirip götürme, bunlara mesafeyi koymalıyız. Eğer böyle kötü hasletlere sahip olursak Allah korusun geçmişte siyaset sahnesinde rol alıp da kendi yollarını kaybedenler gibi oluruz." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik hukukumuza sahip çıkmalıyız"

Davayı durdurmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump, Macron, Charles Michel ne kadar Türkiye düşmanı varsa bekledikleri tek bir şey var: Diyorlar ki 'Bu AK Parti'nin içerisinde nasıl bir tefrika oluşturabiliriz, nasıl bir nifak oluşturabiliriz, nasıl Deva, Gelecek vaadi ile bu yollardan ayrılan, yolunu kaybedenlere nasıl güç veririz de bu dava bölünür?' Tek beklentileri bu. Onun için biz kardeşlik hukukumuza sahip çıkmalıyız."

"Huzura kim el uzatırsa bulundukları yerde yaşatmayız"

Tükiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf ettiklerini anlatan Özkan, "Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Türkmenlerin bir arada yaşama kültürüne, barışına, huzuruna her kim el uzatırsa onları bulundukları yerde yaşatmayız." dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan Özkan şunları söyledi:

"Akdeniz'de Mavi Vatan inşa ettik. Aynen karalarımız neyse o Mavi Vatan da bu milletin al bayrağının dalgalandığı, altındaki 3 trilyon dolarlık hidrokarbon neyse bu aziz milletin malıdır. İşte onun için oradaki varlığımızı korumak üzere ta Libya'larda darbeci Hafter ve Mavi Vatan'ımızı yıkmak isteyen ihanet odakları ile mücadele ettik. Hamdolsun İHA'larımız, SİHA'larımız, milli savunma teknolojimiz ile orada ihanete, orada birlik, beraberlik ve kardeşliğimize darbe vurmak isteyenleri yerle yeksan ettik."

Koronavirüs salgını sürecinde binlerce Türk vatandaşının dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye getirilerek sağlıklarına kavuşturulduğunu hatırlatan Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sapasağlam duracaklarının altını çizdi.

2023 yılına kadar geçecek sürenin zorlu olacağını kaydeden Özkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Özkan, "Dostlarının kim olduğunu gördük. Kimmiş dostları? Biden. Biden diyor ki, 'Recep Tayyip Erdoağan'ı Akdeniz'de durdurmamız lazım. Bunun yöntemi muhalefete çok daha güçlü açık destek vermekten geçiyor. Bunun da yöntemi açıktan mücadeledir. CHP'ye ve onun gizli açık müttefiklerine destek vermemiz gerekir.' diyor. Yani ellerinden geleni artlarına koymayacaklar." ifadelerini kullandı.