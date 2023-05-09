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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu! 'Yer mi Anadolu çocuğu'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu! 'Yer mi Anadolu çocuğu'

Yeniakit Publisher
2023-05-09 10:51:00 -

Terör örgütü PKK destekli koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getireceğim" sözleri alay konusu oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla gündem oldu. 

HDP ve Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklamaya imza attı.

CHP Lideri, "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük tepki çekti.

Dikkat çeken video

Bunun üzerine sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi. Oyun masasında kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulma vaadi dalga konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nn vaadi adeta kahve masası muhabbetine dönerek 'Memleket101' başlıklı video ile paylaşıldı.

Söz konusu video, kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Gençlerin arasında geçen diyalog ise şu şekilde:

Seninki yine İHA-SİHA konuşmuş durmuş. Bilmediğin konulara niye girersin adam, uzay senin neyine? Hayır o değil, eski havalimanını Amerikalı bir şirkete verecekmiş. Dağıtıyor yine, dağıtıyor. Ben diyorum size, insan düşünür ya. Birazcık zorla kendini düşünebilirsin. Burayı Amerika'ya vereceğim dediği yerde Türk malı yerli uçak sergiliyor adamlar. Adam SSK'yı batıran adam. 300 milyar dolardan bahsediyor. Ne anlatıyorsun sen... Partinin başına kasetle gel, girdiğin tüm seçimleri kaybet, Atatürk'ün partisini PKK'nın elinde oyuncak et, hayatında yaptığın tek şey SSK ya... Onu da batırdı herif. Sonra da 300 milyardan bahsediyor. Yer mi bunu Anadolu çocuğu?

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