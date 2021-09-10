Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadesini paylaştı: Şimdi de utanmadan...
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadeyi paylaştı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadeyi paylaştı.
Özalan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için '1 metrekarelik bez parçası...' dediği görüntü... Şimdi de utanmadan kendine 'Demokrat dede' diyor." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.