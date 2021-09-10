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Gündem Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadesini paylaştı: Şimdi de utanmadan...
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadesini paylaştı: Şimdi de utanmadan...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 17:04:00 -

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kullandığı skandal ifadeyi paylaştı.

Özalan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için '1 metrekarelik bez parçası...' dediği görüntü... Şimdi de utanmadan kendine 'Demokrat dede' diyor." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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Yorumlar

Abdullah

Bunlara “hayvan!” desem, hayvanlara yazık olur, o yüzden bunları ve avanelerini Allah’a havale ediyorum, Allah’ından bulsunlar
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